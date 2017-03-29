Прокуратура сообщила о подозрении еще одному российскому генералу

Следствие установило, что в 2014-2015 годах российский генерал-майор Роман Шадрин участвовал в войне против Украины на территории Луганской области

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации, генерал-майору российских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С сообщении сказано, что генерала Романа Шадрина подозревают в совершении таких преступлений, как участие в террористической организации, ведение агрессивной войны, а также в ведении приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением.

"Установлено, что Шадрин в период с октября 2014 по август 2015 года, ... будучи так называемым заместителем министра Министерства государственной безопасности террористической организации ЛНР, участвовал в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, он организовывал артобстрелы позиций сил АТО на территории Луганской области, а также организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан РФ, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и другого жестокого обращения с ними.

Подозреваемого объявили в розыск, сейчас готовят ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

27 марта 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону.

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