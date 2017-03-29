Полторак: Вердикт по Ил-76 словно льет воду на мельницу Кремля

Решение суда о семилетнем сроке тюремного заключения генералу Виктору Назарову, которого осудили за трагедию с Ил-76 в Луганском аэропорту, может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО, причем не только высшего командного состава. Об этом у себя в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Сейчас создан опасный прецедент, когда решение суда может опасно повлиять на мнение личного состава, задействовано в боевых действиях. Кроме этого, считаю, это решение не идет на пользу мотивации военнослужащих, поднятия боевого духа и уверенности в том, что они делают правильно. Речь идет не только о случаях принятия решения офицерским составом. Решение об ответственности каждого отдельного военнослужащего от младшего к старшему офицеру", - подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, "очень трудно принимать решения", когда человек понимает, что в стране-агрессоре РФ открыто более 90 уголовных дел против военных сил АТО, "а обвинительный приговор суда состоялся в Украине, и якобы подливает воду на мельницу Кремля".

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Полторак выразил мнение, что приговор суда по делу Назарова "должен быть максимально взвешенным".

"В основе решения должны быть только факты и никаких эмоций. Вместе с тем, я считаю недопустимым давление на суд с любой стороны в таких случаях. Принятие решения о бое всегда рискованно и, к сожалению, бывают случаи, когда вследствие выполнения задачи есть потери. Не всегда все зависит от командира, и в ходе боя теряются человеческие жизни", - пояснил он.

Полторак заявил, что необходимо "четко отработать механизм", который защитит каждого военнослужащего, выполняющего боевые задачи.

"Я поддерживаю восстановление специальных военных судов в соответствии с существующим международным опытом. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, эксперты и судьи", - резюмировал он.

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14 июня 2014 года российские оккупанты сбили военно-транспортный Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли девять членов экипажа и 40 десантников 25-й бригады. На момент трагедии Виктор Назаров был на должности замначальника Генштаба и и.о. начштаба АТО. Его обвинили в служебной халатности, которая привела к трагедии.

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к семи годам тюрьмы.

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