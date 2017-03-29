Латвия обвинила Россию в шпионаже против политиков и журналистов

В Бюро по защите Конституции уточнили, что в результате шпионажа в распоряжении России вряд ли оказались данные о Латвии, содержащие гостайну

Россия в прошлом году проводила кибершпионаж против отдельных латвийских политиков разного уровня, журналистов и государственных учреждений Латвии. Об этом сообщил директор Бюро по защите Сатверсме (Бюро по защите Конституции) Янис Майзитис, передает агентство Delfi.

В Бюро уточнили, что у них нет информации о том, что в результате шпионажа в распоряжении российской или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащие гостайну. Также отметили, что активность шпионской деятельности РФ в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю.

В 2017 году в Латвию, как и в две другие страны Балтии, прибудут международные батальоны НАТО. В Бюро отметили, что с учетом усиления присутствия сил альянса в регионе активность спецслужб России в Латвии может сохраниться на прежнем уровне, но не исключены и специальные мероприятия, направленные против солдат НАТО.

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