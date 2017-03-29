Гройсман - Корчак: Из-за Вас декларантам грозит два года тюрьмы

Премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал сотрудникам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции "написать заявления об отставке"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак в бездеятельности и заявил, что из-за неработающего Госреестра электронных деклараций чиновникам, которые не смогли заполнить и вовремя подать декларации, может грозить до двух лет тюрьмы. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передает корреспондент LIGA.net.

Корчак призвала Гройсмана обсудить возникшие проблемы. "Я призываю, чтобы мы просто сели и обсудили те существующие проблемные места. Мы постоянно пытаемся говорить системным администраторам. Мы делаем свою работу", - сказала Корчак.

"Вы сядьте и сделайте свою работу… Я Вас попрошу, вон там зеркало, Вы можете стать и сама на себя кричать. Вы успокоитесь и просто добросовестно делайте свою работу. Но я подчеркиваю, то, что Вы делаете своей бестолковостью и бездеятельностью, вы сами неспособны организовать свою работу, работу вашего сайта и таким образом вы ставите всех людей (декларантов) перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей сотни тысяч", - заявил Гройсман.

"Я вам советую всем (членам НАПК, - ред.) собраться сегодня, написать заявления и пойти в отставку", - сказал Гройсман.

Ранее в ходе заседания правительства Корчак заявила, что сбой в работе системы электронного декларирования - это технический вопрос, который перешел в политическую плоскость. Она подчеркнула, что ответственность за это несет системный администратор.

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28 марта в НАПК заявили, что госпредприятие Украинские специальные системы не предоставило им информацию о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Накануне сообщалось, что Единый государственный реестр электронных деклараций не работает уже неделю.

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