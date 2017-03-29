В оккупированном Крыму похищен крымский татарин

В центре Симферополя неизвестные в масках схватили Беляла Адилова, затолкали его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении

В аннексированном Россией Крыму возле здания так называемого Верховного суда был похищен крымский татарин Белял Адилов. Люди в масках затолкали его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, сообщает Радио Свобода.

На просьбы представиться один из них сказал "ФСБ" и выбил из рук присутствующего очевидца телефон, на который тот снимал происходящее.

В настоящий момент, по данным юристов, которые осуществляют помощь Адилову, он находится в управлении так называемого Следственного комитета, оккупанты предъявили ему обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

"Адилов, гражданский активист, пришел в качестве слушателя на судебные заседания. Он присутствовал при обысках вместе с другими гражданским активистами проходившими ранее в пригородах Симферополя", - написал о задержанном адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

Ранее следователи вызывали Адилова по телефону, но он отказался прийти без официальной повестки. Аналогичное требование высказал и Курбединов, которого также вызвали российские силовики без объяснения причин.

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