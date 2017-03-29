Луценко увидел опасность в создании антикоррупционного суда

Взамен такой институции генпрокурор предлагает "через тесты и контроль общественности" создать антикоррупционную палату внутри общекриминального суда

Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит резона в создании антикоррупционных судов. По его мнению, эффективнее создать антикоррупционную палату внутри существующего общекриминального суда. Об этом пишет агентство Укринформ.

По словам главы ГПУ, "где-то к весне следующего года" пройдет обновление апелляционных судов, а когда обновятся районные суды, "пока сказать никто не может". При этом Луценко утверждает, что создание таких судов проблем с судебной ветвью власти не решит.

"Я не мечтатель, чтобы говорить, что нам нужен в связи с этим антикоррупционный суд. Вы говорите, что нам нужен антикоррупционный суд? А когда он будет создан? Если райсуды будут созданы, дай Бог, к концу следующего года. Мне надо сейчас работать с судьями. Более того, предусматривает ли украинская Конституция антикоррупционный суд?", - отметил генпрокурор.

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Глава ГПУ также предостерег об "опасности" создания отдельной институции для антикоррупционного бюро.

"Специальная прокуратура, на которую я не имею никакого влияния согласно закону, отдельный суд... Вам это ничего не напоминает из прошлого? Поэтому, с моей точки зрения, более реалистичный и, главное, безопасный быстрый план: давайте создадим антикоррупционную палату внутри существующего общекриминального суда... Но для всех: для НАБУ, для ГПУ, для СБУ", - подчеркнул он.

Луценко пояснил, что его идею можно осуществить "через тесты, через контроль общественности": "Даже больше: я выступаю за аудит их деятельности из числа иностранных судей". При этом он высказал предположение, что "такой сигнал получит поддержку в Брюсселе и Берлине".

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