Украина предложила Польше совместно расследовать инцидент в Луцке

Президент Петр Порошенко по телефону обсудил обстрел консульства Польши в Луцке с польским коллегой Анджеем Дудой

Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела генерального консульства Польши в Луцке и установления виновных в этом преступлении. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.



В ходе беседы Порошенко осудил "грубое и циничное нападение" на польское диппредставительство. "Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения подобных провокаций в будущем", - подчеркнул он.



Глава государства также проинформировал Дуду, что поручил усилить охрану не только диппредставительств в Украине, но и мест исторической памяти.



Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружеские польско-украинские отношения, и договорились продолжить контакты на высшем уровне, отметили в пресс-службе президента.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.



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