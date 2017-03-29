Украина предложила Польше совместно расследовать инцидент в Луцке
Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела генерального консульства Польши в Луцке и установления виновных в этом преступлении. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В ходе беседы Порошенко осудил "грубое и циничное нападение" на польское диппредставительство. "Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения подобных провокаций в будущем", - подчеркнул он.
Глава государства также проинформировал Дуду, что поручил усилить охрану не только диппредставительств в Украине, но и мест исторической памяти.
Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружеские польско-украинские отношения, и договорились продолжить контакты на высшем уровне, отметили в пресс-службе президента.
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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.
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