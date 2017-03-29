Луценко рассказал о сигналах в расследовании убийства Вороненкова

По мнению генпрокурора, выстрел в Вороненкова был выстрелом в его будущие показания миру о роли ФСБ в политической и экономической жизни России

Убийство российского экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - это демонстративная расправа над человеком, которая свидетельствует против высшего руководства России и их сателлитов. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"С одной стороны, погибший экс-депутат Госдумы, был одним из тех, кто дал показания о роли письма Януковича к Путину о вводе российских оккупационных войск на территорию Украины. С другой стороны, во времена его работы в силовых структурах РФ он был причастен к раскрытию масштабной схемы контрабанды под крышей ФСБ. В результате его работы, как сообщают российские СМИ, были уволены несколько десятков генералов ФСБ, которые, очевидно, были причастны к этой мести", - заявил Луценко.

Луценко напомнил слова одного из очень опытных украинских прокуроров: "Убивают не за то, что кто-то дал показания, а для того, чтобы кто-то их не дал".

По мнению генпрокурора, выстрел в центре Киева был выстрелом в будущие показания Вороненкова международному сообществу о роли ФСБ в политической и экономической жизни России.

"В то же время, следствие, которое сейчас ведет столичная прокуратура вместе с СБУ, милицией, активно работает по этому делу. Я, конечно, не могу комментировать. Однако фактически дважды в день я получаю неплохие сигналы о перспективах в этом деле", - отметил Луценко.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов.

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