Петренко рассказал, как можно уволить руководство НАПК

По словам министра юстиции, в этом случае можно рассчитывать только на добровольную отставку руководства НАПК

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что правительство по закону не имеет права увольнять руководство НАПК. Об этом он сказал журналистам после заседания Кабмина, сообщает Украинская правда.

"Согласно закону, правительство не имеет полномочий увольнять этих лиц (членов НАПК, - ред.), поэтому полагаемся на их добрую волю", - сказал он.

Как сообщает Радио Свобода, Петренко также заявил, что если руководство НАПК не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.



"Легальным способом отправки в отставку данных лиц, если они добровольно этого не сделают, будет оперативное принятие в парламенте изменений в закон, который определит новую структуру руководящих органов НАПК и запустит процесс назначения через конкурс фактически нового руководства НАПК", - пояснил министр.

Сегодня, 29 марта, на заседании Кабмина премьер и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Владимира Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК. Глава Кабмина посоветовал им уйти в отставку.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что уходить в отставку не намерена.

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