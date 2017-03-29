Прокуратура Польши начала свое расследование событий в Луцке

Если преступление за рубежом направлено против интересов Польши и ее граждан, Национальная прокуратура Польши обязана открыть дело

Мазовецкий зарубежный отдел департамента по вопросам оргпреступности и коррупции Национальной прокуратуры Польши начал следствие по делу обстрела Генконсульства Польши в Луцке. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

"Мазовецкий зарубежный отдел департамента по вопросам оргпреступности и коррупции Национальной прокуратуры возбудил дело по статье 163 пункт 1 Уголовного кодекса Польши, то есть совершение опасного преступления", - сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры РП Ева Бялик.

Также о начале следствия агентству сообщил прокурор Мазовецкого зарубежного отдела Анджей Михальский, который будет вести это дело.

"Мы только что открыли дело, поскольку независимо от украинского следствия в Польше, в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса Польши, если преступление за рубежом направлено против интересов Польши и ее граждан, мы обязаны открыть дело", - заявил Михальский.

Он добавил, что польская прокуратура рассчитывает на сотрудничество с украинским следствием.

Михальский отметил, что в случае, если злоумышленники убегут за границу, Польша может инициировать европейский приказ об аресте.

После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела