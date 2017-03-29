Застройка Острова Жукова: прокуратура завершила расследование
Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации - начальника Главного управления земельных ресурсов. Его подозревают в злоупотреблении властью, сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.
Прокуратура установила, что чиновник согласовал передачу в собственность ОКЖК Котмист для строительства земельные участки площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд гривень, которые могут быть включены в границы ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков, пишет Луценко.
Генпрокурор добавил, что суд принял решение о возвращении незаконно отчужденных земель общине Киева. Подозреваемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования. После завершения ознакомления с ними обвинительный акт в производстве будет направлен в суд.
17 декабря 2016 года сообщалось, что в коммунальную собственность вернули 75 га земли в Голосеевском районе Киева на территории ландшафтного заказника Остров Жуков. В 2007 году эти земли были переданы обслуживающему кооперативу Котмист с грубым нарушением требований законодательства. Суд признал недействительным решение КМДА, государственные акты на землю и отсутствие у кооператива права на эти участки.
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