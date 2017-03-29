Общественные организации призвали Кабмин сменить руководство НАПК

Ряд общественных организаций обратились к правительству с призывом сменить "некомпетентное руководство" антикоррупционного органа

Ряд общественных организаций призвали правительство сменить "некомпетентное руководство" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом говорится в совместном заявлении Transparency International Украина, Реанимационного пакета реформ, Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан, обнародованном в среду, 29 марта.



Инициаторы обращения отмечают, что за год работы руководство НАПК "сознательно саботировало работу реестра деклараций госслужащих и блокировало основные функции, возложенные на новосозданный орган". В частности, общественные организации вменяют агентству неспособность обеспечить проверку деклараций чиновников первой волны декларирования и создать систему автоматизированной проверки.



"В то же время очевидным является использование НАПК для выборочного преследования отдельных декларантов и даже активистов. Так, из всех топ-чиновников НАПК инициировало привлечение к ответственности за связанные с коррупцией нарушения только народного депутата Сергея Лещенко (за чтение лекций в Киево-Могилянской академии) и бывшей руководительницы Одесской таможни Юлии Марушевской (за получение премии в сумме 500 грн)", - говорится в заявлении.



При такой "неудовлетворительной работе органа" руководство почти ежемесячно выплачивает себе "премии в размере нескольких заработных плат", в результате чего зарплата членов НАПК "составляет от 80 000 до 330 000 грн", отмечают инициаторы обращения.



Представители общественности считают, что ответом на "неэффективную работу" руководства НАПК должно, в частности, стать увольнение его действующих членов, в связи с чем призывают Кабинет министров безотлагательно рассмотреть этот вопрос.

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Также в заявлении содержится призыв к правительству внести на рассмотрение Верховной Рады предложения изменений в закон о предотвращении коррупции, предусматривающие "установление единоличного руководства НАПК, изменение конкурсной процедуры избрания руководителя НАПК и максимально быстрый запуск конкурса по избранию нового руководителя агентства".



"Выражаем готовность к конструктивному диалогу о выборе максимально эффективной модели конкурсного отбора нового руководителя НАПК с привлечением общественности", - сказано в обращении.



Кроме того, по мнению общественности, пропорциональную ответственность за срыв процесса электронного декларирования несет госпредприятие Украинские специальные системы, администрирующее и поддерживающее деятельность реестра э-деклараций, а политическая ответственность "за обеспечение эффективной работы реестра деклараций, успешного завершения второй волны декларирования, проверки деклараций и предотвращения конфликта интересов в публичной плоскости" лежит на Кабмине и президенте.

Сегодня, 29 марта, на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства раскритиковали руководителя и членов НАПК за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению премьера, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК. Глава Кабмина посоветовал им уйти в отставку.

В свою очередь глава агентства Наталья Корчак заявила, что уходить в отставку не намерена.



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