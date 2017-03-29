НАПК: Укрспецсвязь обязалась поднять реестр деклараций с 16 часов

Госкомпания Украинские специальные системы, обеспечивающая администрирование Госреестра электронных деклараций, обещают рабочий сайт в ближайшее время

Госпредприятие Украинские специальные системы, обеспечивающее администрирование Единного госреестра электронных деклараций, обязалось обеспечить надлежащее функционирование Реестра с 16 часов. Об этом заявил сообщил замглавы НАПК Руслан Радецкий в Facebook.

"Заслушали на заседании НАПК представителей ГП УСС, которое обеспечивает администрирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. По результатам их заслушивания, ГП УСС взяло обязательство обеспечить надлежащее функционирование Реестра с 16 часов", - заявил Радецкий.

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Сегодня, 29 марта, на заседании Кабмина премьер и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК. Глава Кабмина посоветовал им уйти в отставку.

Наталья Корчак заявила, что уходить в отставку после резкой критики со стороны премьера Владимира Гройсмана на заседании Кабмина она не намерена.

28 марта в НАПК заявили, что госпредприятие Украинские специальные системы не предоставило им информацию о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Накануне сообщалось, что Единый государственный реестр электронных деклараций не работает уже неделю.

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