Руководство Евровидения недовольно запретом СБУ по Самойловой

Решение украинских спецслужб запретить въезд в Украину представительнице России Юлии Самойловой для участия в финале Евровидения-2017 "абсолютно неприемлемо". Так описала ситуацию швейцарскому сайту Blick гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре.

При этом чиновник выразила сожаление, что Евровидение, по ее мнению, "используется для политических игр власти".

"Конкурс песни Евровидение должен радовать и объединять миллионы людей, он не должен использоваться для того, чтобы настраивать их друг против друга", - отметила Делтенре.

Как пишет издание со ссылкой на слова гендиректора EBU (прямая цитата при этом не приводится), если в ближайшие недели не будет найдено решение насчет Самойловой, Европейский вещательный союз якобы может применить санкции вплоть до временного исключения Украины из Евровидения.

Сейчас, отмечает источник, директор EBU "ведет переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко, чтобы найти удовлетворительное решение".

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22 марта 2017 года СБУ приняла решение о запрете Самойловой, которая ранее незаконно посещала временно оккупированный Крым. В EBU предложили транслировать ее выступление по видеосвязи. Сама певица надеется, что "все еще переменится".

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