Дещица сказал, когда Польша откроет консульства в Украине

В Польше ожидают обеспечения эффективной охраны своих консульских учреждений в Украине

Генеральные консульства Польши в Украине начнут работать в обычном режиме сразу после того, как будет обеспечена их эффективная охрана. Об этом в эфире 112 Украина сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он отметил, что в МИД Польши переживают за своих сотрудников, граждан республики, которые работают в украинских дипломатических учреждениях.

"Они ожидают обеспечения эффективной охраны и приняли решение, чтобы до того времени, пока такая эффективная охрана не будет предоставлена, польские консульские учреждения не будут принимать посетителей, опасаясь очередных возможных террористических актов", - сказал Дещица.

Сегодня МИД Польши заявил, что временно закрывает все свои консульские учреждения в Украине.

Напомним, после полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт. Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела. Национальная прокуратура Польши начала свое следствие по делу обстрела.

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