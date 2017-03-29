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Провокаторы под Львовом требовали "защитить поляков от геноцида"

29.03.2017 17:40
Сегодня во Львовской области была задержана группа людей, пытавшаяся устроить на автотрассе провокацию на тему "польско-украинский розни"
Провокаторы под Львовом требовали "защитить поляков от геноцида"

Провокационная акция группы людей, которые сегодня перекрыли трассу из Львова на Раву-Русскую и ходили по дороге с плакатами "Прекратите геноцид поляков в Украине", спланирована российскими спецслужбами. Об этом на брифинге во Львовской облгосадминистрации заявил начальник Главного управления Нацполиции в области Валерий Середа, пишет Galinfo.

"За этими событиями на Западной Украине стоят российские спецслужбы. Сегодня мы уже видим четкую параллель: ночью произошел выстрел из гранатомета РПГ-26 по административному помещению генерального консульства Республики Польша в Луцке и одновременно следующий шаг - провокационная акция на приграничной территории Львовщины", - отметил он.

По словам главного полицейского области, среди участников акции были "клиенты" правоохранителей, склонные к употреблению наркотиков, а также дети 13-14 лет - ученики львовских школ.

"Около 150 человек, предварительно получив вознаграждение по 50-100 грн, сначала ходили по пешеходному переходу, а потом перекрыли трассу... Ни одного поляка по национальности среди них не было", - приводит слова правоохранителя Укринформ.

Середа отметил, что провокаторы также вовлекают в свои сомнительные дела представителей патриотических организаций области и добробатов для для того, чтобы скомпрометировать их.

Представитель полиции заявил, что будет открыто уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела. Национальная прокуратура Польши начала свое следствие по делу обстрела.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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