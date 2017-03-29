Москва попыталась организовать украинско-польский скандал - АП

По словам пресс-секретаря президента, спецслужбы РФ с помощью "пранкеров" пытались позвонить президенту Польши Анджею Дуде от имени Порошенко

После обстрела консульства Польши в Луцке спецслужбы РФ с помощью "пранкеров" пытались позвонить президенту Анджею Дуде от имени Петра Порошенко. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой", - написал он.

По его словам, телефонный звонок пытались осуществить "пранкеры". "(Они, - ред.) не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши в постоянной координации с АП Украины", - отметили Цеголко.

Ночью 29 марта в здании генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела. Национальная прокуратура Польши начала свое следствие по делу обстрела.

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