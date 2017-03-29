В России тоже открыли дело по факту убийства Вороненкова - СМИ

Расследование поручили следователю СК РФ Денису Жеренову, который вел дело о мошенничестве, где Вороненков был подозреваемым

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Согласно сообщению, дело поручили следователю СК РФ Денису Жеренову, который вел дело о мошенничестве, где Вороненков был подозреваемым.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов. У СБУ пока нет доказательств того, что он был агентом ФСБ.

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