В России тоже открыли дело по факту убийства Вороненкова - СМИ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Согласно сообщению, дело поручили следователю СК РФ Денису Жеренову, который вел дело о мошенничестве, где Вороненков был подозреваемым.
23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Позже было обнародовано имя стрелявшего. Им оказался украинец Павел Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, откуда был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов. У СБУ пока нет доказательств того, что он был агентом ФСБ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:11
-
19:05
-
18:39
-
17:46
-
15:02
Новости партнеров
- 60537
- 47126
- 37529
- 28134
- 27235