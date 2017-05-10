В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной
Сенат Нидерландов получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов. Об этом сообщает Европейская правда.
Решения комитетов поступили в Сенат во вторник, 9 мая.
Было принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник, 23 мая.
Официально не уточняется, будет ли голосование в тот же день, или его перенесут на следующее пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что если бы эта дата не подошла министру, дебаты перенесли бы на 6 июня 2017-го.
23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
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