В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной

Дебаты в верхней палате парламента Нидерландов пройдут 23 мая. Пока не известно, будет ли голосование в тот же день

Сенат Нидерландов получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов. Об этом сообщает Европейская правда.



Решения комитетов поступили в Сенат во вторник, 9 мая.



Было принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник, 23 мая.



Официально не уточняется, будет ли голосование в тот же день, или его перенесут на следующее пленарное заседание.



Ранее сообщалось, что если бы эта дата не подошла министру, дебаты перенесли бы на 6 июня 2017-го.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.



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