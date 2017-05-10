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В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной

10.05.2017 06:15
Дебаты в верхней палате парламента Нидерландов пройдут 23 мая. Пока не известно, будет ли голосование в тот же день
В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной

Сенат Нидерландов получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов. Об этом сообщает Европейская правда. 

Решения комитетов поступили в Сенат во вторник, 9 мая.

Было принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник, 23 мая.

Официально не уточняется, будет ли голосование в тот же день, или его перенесут на следующее пленарное заседание. 

Ранее сообщалось, что если бы эта дата не подошла министру, дебаты перенесли бы на 6 июня 2017-го.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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