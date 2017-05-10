Луценко о 9 мая в Днепре: восемь титушек напали на бойцов АТО
Вчера восемь идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО в Днепре, были задержаны. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом у себя в Facebook cообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушек. Также проводится расследование позорного сотрудничества сотрудников Нацполиции с титушками. За это также будут отвечать", - сказал Луценко.
По его словам, прокремлевская по сути акция стала "возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы".
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал пост генпрокурора, отметив, что всех задержанных, кроме одного отпустили.
Филатов добавил, что ИВС находится только один человек из титушек.
"Борис, в райотделе физически находятся 12 титушок. Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа", - ответил Филатову Луценко.
10 мая сообщалось, что в Днепре начальник областного управления полиции назначил служебное расследование действиям полицейских во время проведения массовых мероприятий 9 мая.
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