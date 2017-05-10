Назначен и.о. главы Нацполиции Днепропетровской области

До вступления в должность Владимир Богонис возглавлял патрульную полицию областного центра

И.о. главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначен Владимир Богонис. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моим приказом будет назначен руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10:00", - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, комментируя столкновения в городе 9 мая сказал, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы ушли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", - подчеркнул Яровой.

10 мая сообщалось, что по итогам предварительного расследования ситуации в Днепре с избиением 9 мая ветеранов АТО титушками под прикрытием некоторых силовиков уволены руководители управлений полиции города и области.

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