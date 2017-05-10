Назначен новый начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Начальником облУВД станет Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника днепровского Института внутренних дел и знающий обстановку в области

В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Об этом сообщил народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко в Facebook.

По данным Геращенко, новым начальником Днепропетровского областного УВД станет Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника днепровского Института внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области.

"Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис, который за три года прошел путь от рядового добровольца до своего сегодняшнего высокого назначения", - добавил депутат.

Он отметил, что все обстоятельства нарушения закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будут проверены специальной комиссий во главе с начальником Департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем.

"Глава Национальной полиции Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения, допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре", - отметил Геращенко.

10 мая сообщалось, что по итогам предварительного расследования ситуации в Днепре с избиением 9 мая ветеранов АТО титушками под прикрытием некоторых силовиков уволены руководители управлений полиции города и области.

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