В четверг будут рассматривать конституционные поправки по Крыму

Чубаров напомнил, что если соберется кворум, то конституционная комиссия будет рассматривать изменения и дополнения к разделу Конституции по Крыму

В четверг, 11 мая, будут рассматриваться изменения и дополнения в Конституцию по Крыму. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.



В 11:30 состоится заседание конституционной комиссии, где будут рассматривать изменения и дополнения к разделу Конституции Украины "Автономная Республика Крым".



"Надеюсь, кворум будет", - отметил Чубаров.



22 сентября 2016 года Верховная Рада утвердила рекомендацию лишить Севастополь специального статуса и изменить статус Автономной Республики Крым на Крымскотатарскую Автономную республику.

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