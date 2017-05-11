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В четверг будут рассматривать конституционные поправки по Крыму

11.05.2017 02:56
Чубаров напомнил, что если соберется кворум, то конституционная комиссия будет рассматривать изменения и дополнения к разделу Конституции по Крыму
В четверг будут рассматривать конституционные поправки по Крыму
Рефат Чубаров

В четверг, 11 мая, будут рассматриваться изменения и дополнения в Конституцию по Крыму. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

В 11:30 состоится заседание конституционной комиссии, где будут рассматривать изменения и дополнения к разделу Конституции Украины "Автономная Республика Крым". 

"Надеюсь, кворум будет", - отметил Чубаров. 

22 сентября 2016 года Верховная Рада утвердила рекомендацию лишить Севастополь специального статуса и изменить статус Автономной Республики Крым на Крымскотатарскую Автономную республику.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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