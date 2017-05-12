Раду призвали не запрещать повторное расследование закрытых дел

В НАБУ отмечают, что принятие такого закона может заблокировать регистрацию новых дел по некоторым эпизодам коррупционной деятельности чиновников

Национальное антикоррупционное бюро призвало парламент не принимать во втором чтении законопроект N6220, запрещающий повторное расследование фактов, по которым уже есть закрытые уголовные дела или судебный приговор, и "отклонить его как не направленный на обеспечение общественных и государственных интересов, эффективной борьбы с коррупцией в стране". Соответствующее заявление обнародовано на сайте антикоррупционного органа.



"Бюро видит в проекте закона существенные коррупционные риски, которые в случае его принятия могут создать неограниченное поле для злоупотреблений работниками правоохранительных органов с целью содействия правонарушителям в уклонении от уголовной ответственности за совершенные преступления", - говорится в сообщении.



В НАБУ, в частности, отметили, что в случае принятия такого закона и вступления его в силу будут вынуждены "прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, по которым существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформированных правоохранительных органов о закрытии производств".



"Кроме того, принятие этого закона даст другим правоохранительным органам возможность для манипуляций с текущими расследованиями своих коллег. Достаточно будет зарегистрировать производство по фактам, которые уже расследуются или даже еще не расследуются, закрыть его и таким образом заблокировать любые дальнейшие следственные и процессуальные действия", - подчеркнули в НАБУ.

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Также в ведомстве считают, что предложенная редакция законопроекта делает невозможной регистрацию новых уголовных дел по некоторым эпизодам коррупционной деятельности чиновников, против которых такие производства ранее были незаконно закрыты.



"Например, после регистрации детективами бюро производства по фактам покушения на растрату киотских средств было установлено, что аналогичные дела расследуются следственными подразделениями буквально всех правоохранительных органов. И принятие постановления о закрытии любым из них фактически сделало бы невозможным дальнейшее расследование. То же самое касается дела против "преступной группировки народного депутата Александра Онищенко и главы ГФС (Романа Насирова - ред.)", - отметили в НАБУ.



В бюро также проинформировали, что сейчас расследуют почти 10 уголовных дел, которые ранее были закрыты другими правоохранительными органами. Отмечается, что во время их расследования детективами было сообщено о подозрении 13 лицам, против четырех человек обвинительные акты направлены в суд, а двое уже осуждены.



13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект N6220, которым, в частности, предлагается дополнить УПК нормой об автоматическом закрытии дел в случае существования неотмененного постановления следователя или прокурора об их закрытии.



Также документ запрещает внесение в Единый реестр досудебных расследований сведений о правонарушениях, по которым принято решение о закрытии дела или существует вступивший в силу приговор суда.

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