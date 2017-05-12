Нацполиция: Задержан подозреваемый главарь титушек в Днепре

Подозреваемый дает показания, сказал спикер Нацполиции

Сотрудники Нацполиции задержали в Новомосковске (Днепропетровская область) мужчину, который подозревается в управлении титушками в Днепре, напавших на бойцов АТО 9 мая. Об этом LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Задержан 27-летний мужчина, который имеет богатое криминальное прошлое. В настоящее время он доставлен в областную прокуратуру", - сказал Тракало.

Он уточнил, что подозреваемый в настоящее время дает показания.

Отвечая на вопрос, оказывал ли мужчина сопротивление при задержании, Тракало сказал: "Его сегодня днем задержали сотрудники Нацполиции совместно со спецподразделением КОРД".

Читайте также: В Днепре на полицейских открыто дело за превышение полномочий

9 мая 2017 года в Днепре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанных объявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.

10 мая были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.

Нардеп от Оппоблока Александр Вилкул проходит по делу как свидетель: он был среди участников шествия, во время которого титушки под прикрытием правоохранителей напали на ветеранов АТО.

Читайте также: Титушкам в Днепре заплатили по 600 грн за провокации - полиция

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.