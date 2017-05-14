Порошенко: Более 3 млн украинцев получили биометрические паспорта

Украинцы после вступления в действие безвизового режима смогут ездить в 34 европейских государства. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, это также открывает путь к либерализации режима еще с 30 странами так называемого белого шенгенского списка.

"Это государства Европы, Центральной и Южной Америки, страны Персидского залива и Азии. Соответствующие переговоры мы начали еще в 2014 году. По ряду стран они уже закончены, ждем вступления в сиду безвизового редима с ЕС", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что более 3 млн 300 тыс украинских граждан уже получили биометрические паспорта.

"В 2016 году более 15 миллионов раз украинцы пересекали границу со странами ЕС, и теперь, надеюсь, исчезнут очереди в посольствах, консульствах и визовых центрах, останутся в прошлом проблемы со сбором бумаг для бюрократических процедур", - сказал он.

Украинцы в Крыму и в Донбассе смогут воспользоваться преимуществом безвизового режима с ЕС, уверен президент Порошенко.

"Я искренне верю, что смогут. Смогут, когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине и будет восстановлен украинский суверенитет. Сейчас этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица, после соответствующей процедуры. И мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть", - сказал он.

11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Произошло это на заседании коллегии министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER).

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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