Грицак: Устименко не выполнял задание СБУ возле дома Шеремета

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба не может вызвать на допрос экс-сотрудника ведомства, находившегося у дома журналиста накануне его убийства

Служба безопасности Украины не может вызвать на допрос бывшего своего сотрудника Игоря Устименко. Кроме того, последний не выполнял задание ведомства накануне убийства журналиста Павла Шеремета возле его дома, заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Мы не можем вызвать его на допрос, не имея поручения следователя Нацполиции, мы заинтересованы в том, чтобы установить истину",- сказал Грицак, подчеркнув, что расследование ведет Нацполиция.

Глава СБУ считает, что устанавливать придется "недолго".

"Есть человек, он не скрывается, в рамках уголовного производства, в ходе допроса должен объяснить, что он там делал. Проверить его алиби не составит труда", - отметил Грицак.

По его словам, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

Отвечая на вопрос, что возможно Устименко находился под прикрытием накануне убийства Шеремета, Грицак сказал: "Нет, он не работал в интересах СБУ. Я не все могу сказать, могу сказать одно, отвечаю своей головой, при всех, - он к службе не имел никакого отношения с 2014 года".

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Грицак добавил, что все, что нужно было от СБУ по раскрытию уголовного производства убийства Шеремета, предоставлено.

"Мы общались с Князевым (главой Нацполиции,- ред.)", - добавил Грицак.

Он напомнил,что с 2014 года было уволено более 2 тыс сотрудников СБУ после Революции Достоинства.

14 мая президент Петр Порошенко заявил, что Устименко будет вызван допрос.

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10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

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