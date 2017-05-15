Дипломаты G7 критикуют проект закона, ставящий под удар НАБУ

В дипломатических миссиях стран Большой семерки считают, что перед рассмотрением в Раде законопроекта №6220 стоит проконсультироваться с акционерами

Послы Большой семерки усматривают в законопроекте №6220, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой, угрозу борьбе с коррупцией в Украине. Об этом у себя в Тwitter заявил глава дипломатической миссии Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 обеспокоены содержанием черновика закона №6220 и риском для борьбы с коррупцией", - написал он.

Национальное антикоррупционное бюро считает, что принятие парламентом этого законопроекта даст Генпрокуратуре и СБУ возможность контролировать расследования НАБУ.

По словам Ла Чечилии, послы G7 считают важным сначала "провести консультации с украинскими и международными акционерами", и лишь после этого приниматься за рассмотрение документа в Раде.

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12 мая 2017 года бюро призвало Раду не принимать во втором чтении законопроект №6220, запрещающий повторное расследование фактов, по которым уже есть закрытые уголовные дела или судебный приговор, и "отклонить его как не направленный на обеспечение общественных и государственных интересов, эффективной борьбы с коррупцией в стране".

НАБУ усматривает в законопроекте "существенные коррупционные риски", которые в случае его принятия могут создать "неограниченное поле для злоупотреблений правоохранителей" с целью содействия нарушителям в уклонении от уголовной ответственности за совершенные преступления.

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