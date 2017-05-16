Порошенко ввел в действие санкции против 1228 граждан и 468 юрлиц

Президент утвердил соответствующее решение СНБО от 28 апреля; в частности, под санкции попали Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года об экономических и других санкциях против 1228 физических и 468 юридических лиц. Соответствующий указ N133/2017 от 15 мая опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте документа.

Этим же указом Порошенко отменил пять предыдущих, которыми внедрялись санкции в 2015-2016 годах.

В новом санкционном списке оказались 1228 лиц и 468 предприятий и компаний, в частности ряд российских политиков, поисковик Яндекс, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

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