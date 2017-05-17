Дело о янтарной мафии в Ровенской области передано в суд

По данным досудебного расследования, руководил схемами по незаконной добыче и сбыту янтаря заместитель прокурора области. Теперь слово за судом.

Досудебное расследование деятельности так называемой янтарной мафии в Ровенской области, которую предположительно возглавлял в регионе бывший заместитель областного прокурора, передано на рассмотрение суду. Об этом у себя в Facebook написал глава Генпрокуратуры Юрий Луценко.

"Досудебное следствие о Ровенской янтарной мафии во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено", - рапортовал генпрокурор.

По словам Луценко, уголовное производства передано в Печерский районный суд Киева.

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В середине марта 2017 года Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о деятельности в Ровенской области янтарной мафии.

14 февраля 2017 года объявлено о завершении досудебного расследования и открыто материалы производства шести подозреваемым. По словам Луценко, среди подозреваемых, которые ознакомились с материалами производства - экс-зампрокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры, экс-глава Дубровицкого отдела это же прокуратуры, бывший работник УБОП Главного управления УМВД в Житомирской области, отстраненная следователь управления Главка полиции в Ровенской области и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления СБУ в этой области.

Один из обвиняемых сознался в участии в незаконной деятельности и пошел на сделку со следствием, еще несколько человек согласились сотрудничать, отметил глава ГПУ.

Всего за время досудебного расследования дела о янтарной мафии в Ровенской области проведено 183 обыска и совершено более 200 негласных розыскных действий, к уголовной ответственности привлечен 31 человек, из которых 25 лиц получили обвинительные приговоры.

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