Дело о янтарной мафии в Ровенской области передано в суд
Досудебное расследование деятельности так называемой янтарной мафии в Ровенской области, которую предположительно возглавлял в регионе бывший заместитель областного прокурора, передано на рассмотрение суду. Об этом у себя в Facebook написал глава Генпрокуратуры Юрий Луценко.
"Досудебное следствие о Ровенской янтарной мафии во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено", - рапортовал генпрокурор.
По словам Луценко, уголовное производства передано в Печерский районный суд Киева.
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В середине марта 2017 года Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о деятельности в Ровенской области янтарной мафии.
14 февраля 2017 года объявлено о завершении досудебного расследования и открыто материалы производства шести подозреваемым. По словам Луценко, среди подозреваемых, которые ознакомились с материалами производства - экс-зампрокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры, экс-глава Дубровицкого отдела это же прокуратуры, бывший работник УБОП Главного управления УМВД в Житомирской области, отстраненная следователь управления Главка полиции в Ровенской области и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления СБУ в этой области.
Один из обвиняемых сознался в участии в незаконной деятельности и пошел на сделку со следствием, еще несколько человек согласились сотрудничать, отметил глава ГПУ.
Всего за время досудебного расследования дела о янтарной мафии в Ровенской области проведено 183 обыска и совершено более 200 негласных розыскных действий, к уголовной ответственности привлечен 31 человек, из которых 25 лиц получили обвинительные приговоры.
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