НАТО о запрете сайтов РФ: Вопрос безопасности, а не свободы слова

Киев выполняет международные обязательства в части демократии с правами человека. Система сдержек и противовесов в стране работает, заявили в НАТО.

Решение о блокировании соцсетей и некоторых других сайтов государства-оккупанта Российской Федерации лежит в плоскости национальной безопасности, а не свободы слова и доступа к информации, как и заявили украинские власти. Такое мнение озвучил официальный представитель НАТО, пишет Европравда.

"Украинские власти четко дали понять, что это решение является вопросом безопасности, а не свободы слова", - отметили в организации.

Спикер Альянса добавил, что блок работает с Украиной в процессе внедрения реформ, которые также включают сферу демократии, верховенства права и прав человека.

"Таким образом, свобода слова является частью этого диалога. Мы верим, что Украина останется преданной своим международным обязательствам, и системе сдержек и противовесов в этой стране", - уточнили в НАТО.

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15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президент призвал украинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд, заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".

В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО.

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