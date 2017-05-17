Дело МН17: Боевик Хмурый перестал выходить на связь со знакомыми

Экс-сослуживец оккупанта из России Сергея "Хмурого" Дубинского, одного из фигурантов дела о крушении МН17, считает того "слабым звеном" расследования

Отставной офицер РФ Сергей Дубинский по кличке Хмурый, которого СБУ считает ответственным за транспортировку сбившей в 2014 году Боинг рейса МН17 российской пусковой установки ЗРК Бук, перестал выходить на связь. Об этом российской Новой газете рассказал его однополчанин по службе в Афганистане Сергей Тиунов из Запорожья.

"Очень плохо, что не могу никак связь с тобой наладить. Пишу тебе в личку на сайт - ты не отвечаешь. В скайпе перестали мы общаться. Электронка твоя тоже молчит. Понятно, что ты уехал, где-то закрылся", - сказал он.

Украинец записал видеообращение к Дубинскому, которого спецслужбы называют полковником ГРУ.

При этом Тиунов отметил, что Хмурый является "слабым звеном" для расследования голландских экспертов по катастрофе МН17, так как специалисты "не могут дотянуться до тех людей, которые давали команды, которые нажимали на кнопки, которые ловили в прицел этот самолет".

"А ты засветился, твой голос идентифицирован, и они тебя делают крайним... Я не хочу, чтобы ты был крайним, чтобы только ты нес ответственность (за катастрофу Боинга, - ред.). Свяжись со мной", - сказал он, предложив свою помощь как адвоката, когда "наступит мирное время".





Сергей Тиунов (скриншот из видеозаписи)

В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе.

9 марта на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории.

В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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