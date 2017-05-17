Ставящий под удар НАБУ законопроект в Раде рассматривать не будут

Профильный парламентский комитет решил не выносить скандальный документ на рассмотрение во втором чтении; проект будет доработан в рамках рабгруппы

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет выносить на рассмотрение парламентом во втором чтении законопроект N6220, ставящий под угрозу деятельность Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, 17 мая, сообщает Укринформ.



"Это решение в зал мы не выносим", - заявил глава комитета Андрей Кожемякин. Также он инициировал создание рабочей группы для доработки законопроекта.

Законопроектом N6220, принятым в первом чтении за основу, предлагается внести в УПК изменения, согласно которым детективы НАБУ не могут расследовать подследственные им коррупционные правонарушения, если ранее по этим же фактам другие правоохранители закрыли дела или был вынесен приговор суда.

Кроме самого бюро, проект закона также раскритиковали послы стран Большой семерки и Генпрокуратура.

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