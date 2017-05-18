Дело Шеремета: Деканоидзе не знала найденных журналистами фактов
Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе не знала о подробностях убийства Павла Шеремета, которые накануне показали журналисты в фильме-расследовании. Об этом она рассказала в эфире телеканала ZIK.
Деканоидзе отметила, что она, как руководитель полиции, была ответственна за дело. Сразу после убийства журналиста была создана оперативная группа.
"Но все расследования, и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ, и Нацполиции", - отметила экс-глава НПУ.
Деканоидзе подчеркнула также, что она не следователь и не могла одна пересмотреть все терабайты видео.
10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета с новыми подробностями дела.
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