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Дело Шеремета: Деканоидзе не знала найденных журналистами фактов

18.05.2017 06:32
Деканоидзе рассказала, что как глава полиции была ответственна за расследование, но его вела также и генеральная прокуратура
Дело Шеремета: Деканоидзе не знала найденных журналистами фактов
Хатия Деканоидзе

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе не знала о подробностях убийства Павла Шеремета, которые накануне показали журналисты в фильме-расследовании. Об этом она рассказала в эфире телеканала ZIK.

Деканоидзе отметила, что она, как руководитель полиции, была ответственна за дело. Сразу после убийства журналиста была создана оперативная группа.

"Но все расследования,  и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ, и Нацполиции", - отметила экс-глава НПУ.

Деканоидзе подчеркнула также, что она не следователь и не могла одна пересмотреть все терабайты видео.

10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета с новыми подробностями дела.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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