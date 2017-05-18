73-я годовщина геноцида крымских татар: оккупанты Крыма волнуются

Ежегодно 18 мая цивилизованный мир вспоминает, как коренной народ Крыма - более 180 тысяч человек - в 1944-м советская власть выслала в Среднюю Азию

Сегодня, 18 мая, Украина отмечает День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. По всей стране пройдут мероприятия, посвященные этой трагедии в истории крымских татар, и это событие всполошило российских оккупантов на полуострове.

Вчера, 17 мая, сразу нескольким активистам в Крыму вручили предостережения о "недопустимости организации несанкционированных массовых мероприятий".

"Речь о Дне памяти депортации крымских татар. В прокуратуре ссылались на некое заявление некоего гражданина Иванова, который написал донос, что Меджлис собирается организовать антироссийские акции. Впрочем, никто этого заявления не видел", - сообщил у себя в Facebook местный журналист Антон Наумлюк.

"Вот так началось утро 18 мая в Бахчисарае. Подход к мемориальной доске... перегорожен автомобилем с георгиевской лентой на лобовом стекле. Рядом дежурит сотрудник полиции, а вокруг - ещё куча по гражданке", - написала в Facebook дочь замглавы Меджлиса Ильми Умерова Айше.





В полдень состоится всеукраинская акция "Скорбь и солидарность" - минута молчания с сопровождением сигнала "сирена", клаксонов автомобилей, школьных звонков. В знак солидарности с крымскотатарским народом во всех кафедральных храмах УПЦ КП пройдет пятиминутный поминальный колокольный звон.

В 11:30 в селе Чонгар состоится сбор сельских, поселковых, городских местных меджлисов, а в 16:00 участники акции пойдут к админгранице с временно оккупированным Крымом.

В 18:00 на Майдане Независимости начнется траурный митинг. Такие же мероприятия пройдут в селах и поселках компактного проживания крымских татар.

С 18 по 20 мая 1944 года сотрудники НКВД насильно выселили крымских татар из Крыма в Узбекистан и некоторые районы Казахстана и Таджикистана. В Москве это обосновали фейком, что в годы Второй мировой войны крымские татары выступали за нацистов.

Депортация крымских татар в СССР была осуждена и признана незаконной в 1989 году, а в ноябре 2015 года Верховная Рада признала ее геноцидом.

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Россия аннексирована полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.

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