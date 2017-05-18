РФ использует сталинский сценарий по крымским татарам - Турчинов

По словам секретаря СНБО, ответ на репрессии в Крыму может быть только один - консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессии РФ

Сильная консолидированная позиция всех цивилизованных стран должна стать ответом агрессивную оккупационную политику России в Крыму. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов по случаю 73-й годовщины депортации крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба СНБО.

"Преследования коренного народа, запрет россиянами деятельности Меджлиса, который не пошел на сотрудничество с оккупантами, создание атмосферы страха, репрессии, преобразования полуострова на военную базу, - вот далеко не полный перечень последствий оккупации Крыма Россией", - напомнил он.

Секретарь СНБО добавил, что оккупанты в Крыму точно так же, как и тоталитарный сталинский режим 70 лет назад, пытаются уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар.

"Агрессоры во все времена понимали только силу, поэтому ответ может быть только одна - сильная консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессивных проявлений внешней политики РФ", - сказал Турчинов.

18 мая Украина отмечает День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. По всей стране пройдут мероприятия, посвященные этой трагедии в истории крымских татар, и это событие всполошило российских оккупантов на полуострове.

С 18 по 20 мая 1944 года сотрудники НКВД насильно выселили крымских татар из Крыма в Узбекистан и некоторые районы Казахстана и Таджикистана. В Москве это обосновали фейком, что в годы Второй мировой войны крымские татары выступали за нацистов. Из Крыма было депортировано около 250 тысяч человек, около 46% из них умерли в местах ссылки.



Депортация крымских татар в СССР была осуждена и признана незаконной в 1989 году, а в ноябре 2015 года Верховная Рада признала ее геноцидом.



17 мая сразу нескольким активистам в Крыму вручили предостережения о "недопустимости организации несанкционированных массовых мероприятий".

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