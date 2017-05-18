Дело о госизмене: заседание началось без Януковича на экране

Адвокаты просят разъяснить, каким образом будет обеспечена безопасность видеотрансляции и кто подтвердит, что на картинке - настоящий Виктор Янукович

Подготовительное заседание Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича началось без него. Адвокаты экс-диктатора требуют разъяснить процедуру и основания для видеотрансляции, сообщает корреспондент LIGA.net.

В начале заседания адвокат обвиняемого Виталий Сердюк подал ходатайство о разъяснении ряда моментов, связанных с организацией видеотрансляции из РФ, где скрывается его подзащитный: к этому, по его словам, вынуждают "предложенные варианты организации видеотрансляции и способы их реализации".

Как заявил адвокат, сам Янукович на видеосвязь с Киевом якобы согласен.

В суде ранее отметили, что предоставили защите возможность обеспечить такую связь.

"Первое - мы просим суд разъяснить, на основании каких норм УПК принято постановление о предоставлении Виктору Януковичу возможности принимать участие в видеоконференции, поскольку мы не увидели таких ссылок, а это обязательно", - сказал Сердюк.

Адвокаты Януковича также просят разъяснить, будет ли такая видеоконференция приравниваться к участию в судебном заседании, в каком помещении она должна проходить, каким должностным лицам разрешено находиться рядом и обязаны ли там присутствовать прокуроры.

Также защите интересно, каким образом будет обеспечена информбезопасность трансляции, кто лично проверит личность Януковича, выдаст ему памятку и получит расписку о правах и обязанностях.

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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.

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