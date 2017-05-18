Суд о деле Януковича: Вмешательства в систему не было

В суд поступили результаты проверки госпредприятия Информационные судебные системы: проведен анализ внесения изменений в настройки

Вмешательство в автоматизированную систему при определении состава Оболонского районного суда Киева для рассмотрения дела беглого экс-диктора Виктора Януковича о госизмене не обнаружено. Об этом, ссылаясь на результаты анализа, заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам судьи, в суд поступили результаты проверки госпредприятия Информационные судебные системы: проведен анализ внесения изменений в настройки в день распределения дела Януковича.

"Изменений, которые могли бы повлиять на распределение, не зафиксировано. В суд не поступали решения об изменении подсудности дела. Состав суда является полномочным", - констатировал судья.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк проверке ГП Информационные судебные системы не верит: "Вывод не должен приниматься во внимание, поскольку подписан лицами, которые были пособниками и помогали совершению преступления со стороны генерального прокурора Луценко. Он необоснован".

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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.

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