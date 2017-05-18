Чубаров: Путин продолжает в оккупированном Крыму дело Сталина

Запрет деятельности Меджлиса делается сознательно на полуострове, эта политика этноцида крымскотатарского народа, отметил Рефат Чубаров

Действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму являются продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом заявил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, выступая с трибуны Верховной Рады по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает корреспондент LIGA.net.

"В своем маниакальном стремлении очистить Крым от его коренных жителей и заселить полуостров россиянами Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина, по приказу которого крымскотатарский народ был подвергнут тотальной депортации со своей исторической родины 18 мая 1944 года", - сказал Чубаров.

По словам Чубарова, похищения татар, обыски и запрет деятельности Меджлиса на полуострове делается сознательно, поскольку является политикой этноцида крымскотатарского народа со стороны агрессора.

18 мая Украина отмечает День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. По всей стране пройдут мероприятия, посвященные этой трагедии в истории крымских татар, и это событие всполошило российских оккупантов на полуострове.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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