Официальной реакции США на запрет сайтов РФ не было - СМИ
Официальной позиции относительно решения властей Украины заблокировать на территории страны доступ к части российских сайтов, включая соцсети РФ, Госдепартамент США не озвучивал. Об этом говорится сообщении англоязычного отдела агентства Голос Америки, работу которого спонсирует правительственная структура.
При этом в Голосе Америки пишут, что то в неофициальной беседе с журналистом агентства представитель ведомства все же критиковал украинские власти за блокировку сайтов РФ.
"Чиновник США анонимно заявил, что недавнее решение президента Порошенко ограничить на три года доступ к нескольким популярным российским сайтам, таким как поисковик Яндекс, подрывает конституционно закрепленное Киевом право на свободное выражение (мнения)", - говорится в заметке.
В агентстве лишь уточнили вчерашнее сообщение о реакции Госдепа, дав оценку ее статусу, но не убрали текст.
Несмотря на то, что контролируемые Россией медиа-кампании стремятся подорвать западные СМИ - и украинское правительство - фейками и ложной информацией, "свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и это закреплено в Конституции Украины", заявил чиновник США.
"Мы призываем правительство Украины отыскать способ защитить свои национальные интересы, который не будет подрывать конституционные принципы", - сказал он.
На вопрос журналиста о том, было ли какое-либо общение между официальными лицами США и Украины до объявления Порошенко о запрете, чиновник сказал, что, хотя они не могут комментировать частные дипломатические переговоры по конкретным вопросам, "мы регулярно ведем переговоры с правительством Украины о важности отстаивания свободы выражения мнений".
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15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Президент призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.
Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд, заявили в Интернет-ассоциации Украины, добавив о "создании политической цензры". Уполномоченный Рады по правам человека считает, что блокирование сайтов возможно только через суд, а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации".
В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства-оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти".
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