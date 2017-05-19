Официальной реакции США на запрет сайтов РФ не было - СМИ

В Госдепартаменте США уточнили - вчерашнее заявление о "нарушении конституционных принципов" запретом на сайты РФ носило неофициальный характер

Официальной позиции относительно решения властей Украины заблокировать на территории страны доступ к части российских сайтов, включая соцсети РФ, Госдепартамент США не озвучивал. Об этом говорится сообщении англоязычного отдела агентства Голос Америки, работу которого спонсирует правительственная структура.

При этом в Голосе Америки пишут, что то в неофициальной беседе с журналистом агентства представитель ведомства все же критиковал украинские власти за блокировку сайтов РФ.

"Чиновник США анонимно заявил, что недавнее решение президента Порошенко ограничить на три года доступ к нескольким популярным российским сайтам, таким как поисковик Яндекс, подрывает конституционно закрепленное Киевом право на свободное выражение (мнения)", - говорится в заметке.

В агентстве лишь уточнили вчерашнее сообщение о реакции Госдепа, дав оценку ее статусу, но не убрали текст.

Несмотря на то, что контролируемые Россией медиа-кампании стремятся подорвать западные СМИ - и украинское правительство - фейками и ложной информацией, "свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и это закреплено в Конституции Украины", заявил чиновник США.

"Мы призываем правительство Украины отыскать способ защитить свои национальные интересы, который не будет подрывать конституционные принципы", - сказал он.

На вопрос журналиста о том, было ли какое-либо общение между официальными лицами США и Украины до объявления Порошенко о запрете, чиновник сказал, что, хотя они не могут комментировать частные дипломатические переговоры по конкретным вопросам, "мы регулярно ведем переговоры с правительством Украины о важности отстаивания свободы выражения мнений".

Читайте также: Генсек СЕ увидел наступление на свободу слова в запрете сайтов РФ

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Президент призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд, заявили в Интернет-ассоциации Украины, добавив о "создании политической цензры". Уполномоченный Рады по правам человека считает, что блокирование сайтов возможно только через суд, а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации".

В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства-оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.