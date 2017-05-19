ЕС: Ожидаем от Кабмина избрания независимого аудитора НАБУ
Сегодня, 19 марта, стартовал отбор аудитора для Национального антикоррупционного бюро от правительства. Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в Брюсселе ожидают назначения "наиболее квалифицированного и независимого кандидата", говорится в Twitter представительства ЕС.
"Скоро Кабмин будет принимать важное решение по аудиту НАБУ. Ожидаем, что будет выбран наиболее квалифицированный и независимый кандидат", - сказал он.
Как уточнил Мингарелли, важно, чтобы рекомендации международного сообщества были приняты во внимание во время процесса избрания.
ЕС и США поддерживают на аудитора от Рады кандидатуру американца Роберта Сторча, рекомендованную антикоррупционным комитетом. Британца Найджела Брауна активно лоббируют представители коалиции. В феврале и марте Рада не смогла определиться с аудитором. Всего на конкурс ревизора от Рады поступило 10 заявлений.
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Аудит эффективности НАБУ должен проводиться ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Рада и Кабмин. Механизм аудиторов - единственный инструмент власти для снятия с должности директора НАБУ, если будет решено, что тот плохо работает.
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