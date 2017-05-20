Сегодня в Германии встретятся Порошенко и Меркель

Темой встречи станет давление на РФ с целью заставить выполнять минские соглашения

Сегодня, 20 мая, в Германии проведут встречу президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства Германии - Замок Мезеберг, город Гранзее.

Темой встречи, как сообщил глава укранского МИД Павел Климкин, станет давление на РФ с целью заставить государство-агрессор выполнить условие минских соглашений о достижении необходимого уровня безопасности для деоккупации Донбасса.

Это будет третья встреча двух лидеров за текущий год и 11-я за последние несколько лет. Как отмечают журналисты Deutsche Welle, "встреча будет дружественной, но непростой".

2 мая после состоявшейся в Сочи встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Меркель заявила, что не удовлетворена встречами в нормандском формате, но считает его самым оптимальным на этот момент.

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