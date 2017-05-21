Турция утвердила поездки для украинцев по внутренним паспортам
Турция официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк на своей странице в Facebook.
"Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", - уточнил он.
Публикация решения означает, что украинцы уже скоро смогут ездить в Турцию по ID-картам без загранпаспорта, добавил Соколюк.
По словам главы ГМС, украинцы уже оформили более 550 тыс. ID-карт.
17 мая Кабмин одобрил постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки по ID-картам.
Ранее власти Турции заявили, что упрощение визового режима с Украиной положительно скажется на сфере туризма.
По данным министерство культуры и туризма Турецкой Республики Украина заняла 6-е место в рейтинге стран-лидеров турпотока в Турцию в 2016 г. с приростом 47,91%. Украинский турпоток в Турцию стабильно увеличивался на протяжении всего года. Самыми популярными среди украинцев традиционно остаются Анталия и Стамбул, а также курорты Муглы.
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