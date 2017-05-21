Порошенко: Украинцы способны прожить без российских соцсетей

Президент заявил, что российские социальные сети подконтрольны ФСБ

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом он заявил в своей речи во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.

"Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", - сказал он.

15 мая 2017 года Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президентпризвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации". Интернет ассоциация Украины заявила об интернет-цензуре в Украине, цель которой - создание политической цензуры

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