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Порошенко: Украинцы способны прожить без российских соцсетей

21.05.2017 11:30
Президент заявил, что российские социальные сети подконтрольны ФСБ
Порошенко: Украинцы способны прожить без российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом он заявил в своей речи во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.

"Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", - сказал он.

15 мая 2017 года Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президентпризвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации". Интернет ассоциация Украины заявила об интернет-цензуре в Украине, цель которой - создание политической цензуры 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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