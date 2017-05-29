Дело экс-замглавы Минздрава о взяточничестве вернули прокурору

В суде заявили, что досудебное расследование в криминальном производстве должны были проводить детективы НАБУ, а не следователи киевской прокуратуры

Дело бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина суд вернул прокурору, оставив подсудимому без изменений меру пресечения в виде залога. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.

Как говорится в документе, заместителю Минздрава сообщили о подозрении по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК Украины, поэтому досудебное расследование должны были осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро.

Но досудебное расследование проводилось прокуратурой Киева, что запрещено законом.

Таким образом, утверждение обвинительного акта прокурором киевской прокуратуры Иваном Ладным является незаконным, так как противоречит требованиям закона о прокуратуре, заявил суд.

8 июля 2016 года заместитель министра здравоохранения Роман Василишин и его сообщник были задержаны в Киеве. У чиновника было изъято $50 тысяч и более 300 тысяч гривень, он был отстранен от должности.

Днепровский райсуд Киева избрал для Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн. 11 июля залог был внесен в полном размере.

19 мая 2017 года глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что более 70 уголовных производств, в том числе против топ-чиновников, оказались под угрозой развала из-за конкуренции между правоохранительными органами за право расследовать то или иное дело.

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