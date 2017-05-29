Макрон: Мы намерены провести переговоры в нормандском формате

Президент Франции сообщил, что подробно обсудил с Путиным ситуацию в Украине, включая минский процесс

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате. Об этом Макрон сказал на совместной с Путиным пресс-конференции в Версальском дворце, сообщает Укринформ.

"Со своей стороны, я напомнил президенту Путину, что хочу добиться за через нормандский формат и минский процесс деэскалации конфликта", - сказал президент Франции.

Макрон сообщил, что подробно обсудил с Путиным ситуацию в Украине, включая минский процесс.

"Мы намерены провести новый раунд переговоров в нормандском формате с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации. Также в рамках этого нормандского формата мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне. Речь идет о переговорах в так называемом "нормандском формате" с участием канцлера Германии и глав государств Франции, России и Украины.

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