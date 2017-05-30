Еврокомиссар Хан прибудет в Украину в начале июня
30.05.2017 05:53
1-2 июня Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр
Йоханнес Хан (фото - ЕРА)
Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан прибудет в Украину с визитом 1-2 июня. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Facebook.
Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр.
О деталях визита и запланированных встречах европейского комиссара пока не сообщается.
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