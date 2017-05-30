Еврокомиссар Хан прибудет в Украину в начале июня

1-2 июня Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан прибудет в Украину с визитом 1-2 июня. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Facebook.

Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр.

О деталях визита и запланированных встречах европейского комиссара пока не сообщается.

Читайте также: ОБСЕ своим присутствием уменьшает агрессию РФ в Донбассе - МИД

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.