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Еврокомиссар Хан прибудет в Украину в начале июня

30.05.2017 05:53
1-2 июня Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр
Еврокомиссар Хан прибудет в Украину в начале июня
Йоханнес Хан (фото - ЕРА)

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан прибудет в Украину с визитом 1-2 июня. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Facebook.

Хан посетит Киев, Мелитополь и Днепр.

О деталях визита и запланированных встречах европейского комиссара пока не сообщается.

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