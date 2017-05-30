В МИД РФ заявили, что готовы к переговорам с США по Украине

В МИД РФ ожидают, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте для переговоров по ситуации на юго-востоке Украины

Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно ситуации в Донбассе. Об этом в интервью Известиям заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как сообщают источники издания, в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

Рябков отметил, что РФ ожидает, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте по этому вопросу.

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления - ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, - с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем", - сказал Рябков.

Он снова обвинил Киев в якобы нежелании выполнять минские соглашения и подчеркнул, что политика шантажа санкциями в случае с Россией не сработает.

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