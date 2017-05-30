Больше половины украинцев не готовы к протестам - опрос

Только 12% респондентов заявили, что однозначно готовы к участию в протестах

54% опрошенных украинцев не готовы отстаивать свои права и интересы в акциях протеста. Об этом свидетельствуют результаты соцгруппы Рейтинг.

30% ответили, что однозначно не готовы, 24% - скорее всего не готовы.

10% затруднились ответить.





У 37% респондентов отмечаются протестные настроения, при этом 12% сказали, что однозначно готовы, а 25% - скорее всего.

46% жителей запада страны выразили желание к участию в протестах, 42% - в центре, юге - 27%, востоке 24%.

Среди опрошенных наиболее активно свою позицию в протестах готовы проявить украинцы 18-35 лет - 44%, 36-50 лет - 42%.

Опрос проводился 12-20 мая 2017 года среди 2 тыс респондентов методом формализованного интервью.



Ошибка репрезентативности составила 2,2%.

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