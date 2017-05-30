Большинство украинцев считают, что в стране что-то не так - опрос
Трое из четырех украинцев - 76% - считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. О таких настроениях в стране свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
13% опрошенных граждан убеждены, что взятый страной курс и течение процессов на национальном уровне правильные. Количество не определившихся с ответом на соответствующий вопрос невелико - всего 11%.
Больше всего одобряющих положение дел в стране - среди симпатиков президентской партии Блок Петра Порошенко - 62%, в лагере Свободы (22%), а также в среде симпатизирующих партии Самопомощь (15 %).
Подавляющее большинство приверженцев Оппозиционного блока (92%) считают, что в стране все плохо с состоянием дел. Среди тех, кто одобряет политику Батькивщины, таковых 82%.
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Также прослеживается зависимость настроений от возраста респондента: чем старше, тем ниже одобрение. 79% опрошенных от 51 года и старше неодобрительно относятся к происходящему в стране (12% из этой выборки одобряют), в категории от 36 до 50 лет таких 77% (13% одобряющих), от 18 до 35 лет - 70% (16% одобряющих).
Инфографика: группа Рейтинг
Опрос был проведен с 12 мая по 20 мая 2017 года методом личного интервью среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.
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